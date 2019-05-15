دخلوا × بعض شمال.. سوبر كورة يكشف تفاصيل مشادة رمضان صبحى ولاسارتى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد تدريبات فريق الأهلي بالوقت الحالى، حالة من الجدية والصرامة نظرا لحساسية المرحلة، والمنافسة على درع بطولة الدوري المصري الممتاز، وفى ظل هذه الصرامة دخل رمضان صبحى نجم الفريق فى مشادة كلامية مع مارتن لاسارتى المدير الفنى. لمتابعة التفاصيل عبر سوبر كورة اضغط هنا..

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