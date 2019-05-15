شكرا لقرائتكم خبر عن حمدي النقاز بعد القبض عليه : "الموضوع بسيط" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حمدى النقاز الظهير الأيمن لفريق الزمالك، إنه يسعى فى الوقت الحالى لإنهاء أزمته بقسم شرطة الشيخ زايد، بعدما تم اصطحابه للقسم بسبب قيادة سيارة بدون لوحات معدنية.

وأوضح النقاز فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الموضوع بسيط وتم القبض عليه وإحالته للنيابة بسبب عدم وجود الرخصة واللوحات المعدنية الخاصة بسيارته، مشيرًا إلى إنه توصل مع مسئولى الزمالك وأرسلوا محامى لإنهاء الإجراءات سريعًا.

ويستعد الزمالك لمواجهة نهضة بركان المغربى، يوم الأحد المقبل، على ملعب الأخير، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

وبدأت الواقعة أثناء إعداد ضباط مباحث قسم شرطة أول الشيخ زايد كمين، حيث تم إيقاف سيارة بدون لوحات معدنية لفحص مستقلها، وتبين أن قائدها هو حمدى النقاز لاعب نادى الزمالك، فتم اقتياده لقسم شرطة أول أكتوبر، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، والتحفظ على السيارة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.