شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعيد " أوكا " خارج حسابات الجونة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستبعد الجهاز الفنى لفريق الجونة بقيادة حمادة صدقى المدافع أحمد سعيد " أوكا " من قائمة الفريق خلال المباريات المتبقية من بطولة الدورى الممتاز ويأتى هذا بعد الاعتماد على الثناى محمود الجزار و خالد صبحى .
ويلاقى فريق الجونة نظيرة الزمالك ضمن مباريات الجولة الـ33 فى بطولة الدورى الممتاز والتى تم تأجليها من قبل لجنة المسابقات لخوض الفريق الأبيض نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية .
ويحتل فريق الجونة المركز الثانى عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز بعد حصد 36 نقطة .
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