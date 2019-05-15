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حارس طنطا يدخل دائرة اهتمام سموحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل إسلام طارق حارس مرمي نادي طنطا دائرة اهتمام مسئولي نادي سموحة ، من أجل ضمه فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم مركز حراسة المرمي في الموسم المقبل.

ومن المنتظر، أن يرسل مسئولي سموحة فاكساً رسمياً لنظيره طنطا لمعرفة الطلبات المادية من أجل الحصول علي خدمات حارس مرمي الفريق.

جدير بالذكر أن إسلام طارق شارك مع طنطا في الصعود إلى دوري الأضواء والشهرة، خلال الموسم المنقضي لدوري القسم الثاني.

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