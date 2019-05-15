شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف سر منع حارس الزمالك من السواقة قبل نهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى، عمر صلاح حارس المرمى من قيادة السيارات فى الفترة الحالية، لحين الانتهاء من مواجهة نهضة بركان المغربى فى نهائى الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم الأحد المقبل، على ملعب الأخير بالمغرب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سوبر كورة يكشف سر منع حارس الزمالك من السواقة قبل نهائى الكونفدرالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.