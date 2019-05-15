هدف لا ينسي.. "كوليبالي" يسجل في أول مشاركة مع الزمالك أمام الكروم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشتهر المالي إسماعيل كوليبالى لاعب الزمالك السابق، بتسديد الصاروخيات بقدمه اليسرى، ولقبته الجماهير بالمدفعجى. التقى الزمالك مع الكروم فى موسم 1996/1997 بالإسكندرية فى مسابقة الدورى. Advertisements وانتهت المباراة بهزيمة الفريق الأبيض 4/2، إلا أنها شهدت تألق أحد لاعبى الفريق وهو إسماعيل كوليبالى. وشهدت المباراة أول مشاركة للمالى كوليبالى، والذى أحرز هدفا للزمالك من صاروخية على مسافة 40 ياردة.

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