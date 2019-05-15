شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. عيون الأهلى تبحث فى المغرب عن ما هو أفضل من أزارو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتجهت أعين كشافة وخبراء الأهلى نحو الدوري المغربي لإيجاد ضالته من المهاجمين السوبر أصحاف الكفاءات الفنية والقادرة على تحقيق الفارق فى صفوف المارد الأحمر، خاصة بعد نجاح أكثر من تجربة مرت من أسوط الأطلسى إلى الملاعب المصرية ووضعت بصمتها فى صفوف النسور الحمر، وهو ما زاد من اهتمام الأهلى والأندية المصرية بشكل عام باللاعبين العرب والأجانب المحترفين فى الدورى المغربى.

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