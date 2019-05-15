موعد مباراة لاتسيو ضد أتلانتا في نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم والقنوات الناقلة وتوقيت المباراة

مباراة اتلانتا ولاتسيو اليوم في نهائي كأس إيطاليا على قناة الرأي وقناة TRT الرياضية إتش دي، في تمام الساعة 8:45 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 9:45 مساءًا بتوقيت السعودية والساعة 10:45 مساءًا بتوقيت الإمارات.

اتلانتا ولاتسيو

نادي لاتسيو هو من ضمن أعلى الأندية فوزًا بكأس إيطاليا حيث فاز بالكأس ستة مرات، وحصل على وصافة الكاس مرتين، بينما نادي أتلانتا فاز بالبطولة مرة واحدة وحصل على الوصافة مرتين.

مباراة قوية بين الفريقين، ولعل نتائج المباريات السابقة لا ترجح فريق على آخر، ونتابع معكم نتيجة مباراة اتلانتا ولاتسيو اليوم في نهائي كأس إيطاليا على قناة الرأي

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