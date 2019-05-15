نتيجة مباراة لاتسيو واتلانتا اليوم في مباراة نهائي كأس إيطاليا 2019

انتهت نتيجة مباراة لاتسيو واتلانتا اليوم في مباراة نهائي كوبا إيطاليا 2019، بفوز لاتسيو، وذلك بنتيجة هدفين دون رد، وسجل أهداف لاتسيو اليوم، كل من اللاعب سافيتش في الدقيقة 82 من المباراة، وفي الدقيقة 90 من المباراة، سجل اللاعب خواكين خوريا ثاني أهداف لاتسيو، ليتمكن فريق العاصمة من التتويج بلقب كاس إيطاليا 2019.

مباراة نهائي كأس إيطاليا 2019، حيث مباراة لاتسيو واتلانتا في نهائي كوبا إيطاليا 2019، والتي ستجمع الفريقين في سهر اليوم على أرضية ملعب الأولمبيكو، وفي الأسفل ستجدون تفاصيل المباراة.

بداية مباراة لاتسيو واتلانتا اليوم الأربعاء 15/8/209، ستنطلق ابتداء من الساعة 18.45 بتوقيت غرينتش العالمي، الذي يصادف الساعة 19.45 بتوقيت تونس والجزائر، وفي 20.45 بتوقيت مصر المحلي، وفي 21.45 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وفي الساعة 22.45 بتوقيت الإمارات المحلي.

الأن سنترككم مع صورة تردد القنوات الناقلة لمشاهدة مباراة لاتسيو واتلانتا، والتي ستعرض مباراة لاتسيو واتلانتا اليوم، من بينها بعض القنوات المفتوحة.

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