توقيت مباراة اتلانتا ضد لاتسيو في نهائي كأس إيطاليا ومتابعة عامة لأخبار المباراة والقنوات الناقلة

اليوم الأربعاء 15 مايو 2019 نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم، وتنطلق المباراة على ملعب الأولمبيكو تحكيم لوكا بانتي، وتذاع على قناة الراي 1 وقناة TRT Sport HD في تمام الساعة 8:45 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 9:45 مساءًا بتوقيت السعودية، والساعة 10:45 مساءًا بتوقيت الإمارات.

اتلانتا ولاتسيو

يعتبر نادي يوفنتوس هو أعلى الأندية الإيطالية فوزًا باللقب، حيث فاز في 13 بطولة، وحصل على المركز الثاني في خمس بطولات، ونادي لاتسيو حصل على البطولة ستة مرات من قبل آخرها في عام 2013، وحصل على الوصافة في مرتين، بينما نادي أتلانتا حصل على البطولة مرة واحدة وعلى الوصافة مرتين فقط.

إلتقى نادي اتلانتا ولاتسيو في 49 مباراة من قبل، فاز نادي أتلانتا على لاتيسو في 16 مباراة، وفاز لاتسيو في 20 مباراة على أتلانتا، وحسم التعادل السلبي والإيجابي 13 مباراة بين الفريقين، وبدأت المواجهات منذ عام 1988 بين الفرق، ونتابع معكم نتيجة اتلانتا ولاتسيو اليوم.