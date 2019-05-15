موقع فرنسي: هل ينتقل صلاح إلى يوفنتوس الإيطالي ب200 مليون يورو؟

ترجمة محمد بشاري

ذكر موقع سبور الفرنسي أن ريـال مدريد ليس وحده يريد ضم محمد صلاح الذي قد يغادر ناديه ليفربول هذا الصيف مقابل مبلغ فلكي.

وأضاف الموقع أن يوفنتوس سيكون على استعداد لتقديم ما يقرب من 200 مليون يورو لضم صلاح من أجل تعزيز الخط الهجومي بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو.

وأشار الموقع إلى أن صلاح يمكنه خلال هذا الصيف الإقتراب من حجم الصفقة التي عقدها النجم البرازيلي نيمار مع ناديه باريس سان جيرمان بمبلغ 222 مليون يورو،خاصة وأن ليفربول وصيف بطل الدوري الإنجليزي والمقترب بقوة من نيل دوري أبطال أوروبا هذا العام سيطلب مبلغًا خياليًا من أجل ترك نجمه المصري.