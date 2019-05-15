موعد مباراة الأهلي وإنبي.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل والغيابات

كتب: ضياء السقا

يستضيف الأهلي، نظيره إنبي، في العاشرة مساء الخميس، على استاد بتروسبورت، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 30 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحقق الأهلي فوزا مستحقا الإسبوع الماضي، على سموحة بهدف دون رد.

ويحتل المارد الأحمر المركز الأول بـ70 نقطة، من 30 مباراة، متفوقا على الزمالك الوصيف بفارق 4 نقاط، من29 لقاء، فيما يأتي إنبي تاسعا بـ36 نقطة.

التشكيل والغيابات

يغيب عن الأهلي كل من محمد محمود وكريم نيدفيد وسعد الدين سمير ومحمود وحيد ومحمد هاني وعمرو جمال وإسلام محارب بسبب الإصابة، ومحمد نجيب وأحمد علاء وأحمد حمودي ومحمد شريف لأسباب فنية.

التشكيل المتوقع للأهلي:

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الحارس: الشناوي

الدفاع: أحمد فتحي - ياسر إبراهيم- أيمن أشرف- معلول

الوسط: عمرو السولية- حمدى فتحى- صالح جمعة- رمضان صبحي- جيرالدو

الهجوم: أزارو

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تذاع مباريات الدوري على قناتي أون سبورت، والنيل سبورت.