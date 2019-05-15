المقاصة ينفي إحالة لاعب الأهلي السابق للتحقيق

محمد اسماعيل - القاهرة - نفى محمد مجد عضو مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة إحالة لاعب نجم الفريق ولاعب الأهلي السابق ميدو جابر للتحقيق على خلفية واقعة تم تداولها مؤخراً ليس لها أساس من الصحة مثلما أكد متحدث النادي الأخضر.

وفي تصريحات للصحافيين قال مجد:"ميدو جابر من أكثر اللاعبين إلتزاماً في المقاصة، ومن أبناء النادي، وهو القائد الثالث بين اللاعبين في الفريق، ولم يفتعل أي أزمات في الملعب أو خارجه".

وأضاف مجد:"أتعجب مما أشيع عن إحالة ميدو جابر للتحقيق بسبب إساءته للإدارة كما قيل، هذا كلام عارٍ تماماً عن الصحة، لا توجد أي أزمات نهائياً".

ومن جانبه عبر ميدو جابر عن استيائه من محاولات الزج باسمه في الأزمات وتشويه صورته، مؤكداً أن الواقعة لا أساس لها من الصحة.