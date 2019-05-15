مدرب الأهلي ينصح جريزمان بالإنتقال لصفوف برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

نصح مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي، الفرنسي أنطوان جريزمان، لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني، بالتوقيع لنادي برشلونة الإسباني، للعب بجوار لويس سواريز، وليونيل ميسي.

وأعلن نادي اتلتيكو مدريد، قيام جريزمان بإبلاغ إدارة النادي برغبته في الرحيل عن الفريق عقب نهاية الموسم الحالي.

ونشر الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي على الانترنت "تويتر" تغريدة ذكر فيها :"أبلغ أنطوان جريزمان النادي بانه لا يرغب في الاستمرار مع النادي في الموسم المقبل".

وقال لاسارتي في تصريحات صحفيه إسبانية أنه في حال طلب منه جريزمان تقديم نصحيه له بشأن مستقبله، فسوف يُبلغه مدرب الأهلي، بالتوقيع لبرشلونة، لكي يلعب بجوار سواريز وميسي.

وأشار لاسارتي في حديثه "هو لاعب مناسب لبرشلونة، وسيكون هناك تفاهم جيد بينه وبين ميسي وسواريز داخل أرض الملعب، لدي شعور بأنه سوف يكون مترابطا مع الثنائي".

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وأضاف "جريزمان يتمتع بشخصية رائعة، الابتسامة على وجهه بشكل دائم، ينظر للجانب الإيجابي في أمر وليس القبيح، هو لاعب جيد لأي مجموعة سواء داخل الملعب أو خارجه".

واستمر "كم هو أمر لطيف أن تشاهد برشلونة وبه ثنائي كان لي دورا معهم في بدايتهم بعالم كرة القدم، بالطبع سيكون هذا مصدر فخر بالنسبة لي".

ويُعد مارتن لاسارتي شاهدا على انطلاقة أنطوان جريزمان في عالم كرة القدم، كذلك مهاجم برشلونة لويس سواريز.

واختتم "برشلونة أيضا سيستفيد كثيرا، سيكون لديه فرصة تواجد ثلاثي مثير للإعجاب، في عالم كرة القدم، هذا سيكون ممتعا بكل تأكيد، نأمل أن نشاهد هذا يحدث".

يذكر أن الشرط الجزائي في عقد جريزمان يبلغ 200 مليون يورو في الفترة الحالية، بعدما مدد عقده مع النادي الصيف الماضي، ولكن، سيقل المبلغ إلى 120 مليون يورو بداية من 1 يوليو المقبل.

ويحصل أتلتيكو مدريد على 96 مليون يورو في حال دفع الشرط الجزائي لاسيما وأن ريال سوسيداد سيحصل على 20 في المئة من قيمة الصفقة مما يعني انه سيحصل على 24 مليون يورو.