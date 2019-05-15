محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
رفض محمد فضل مدير بطولة كأس الأمم الإفريقية، النفي أو التأكيد حول الصورة المتداولة للتميمة المقترحة للبطولة القارية، مؤكدًا أن اللجنة تعكف على دراسة جميع المقترحات.
وأوضح فضل أن التميمة ستكون مفاجأة للجميع خاصة وأن العمل يجرى عليها منذ فترة طويلة وتم الاستقرار على أحد الأشكال للإعلان عنها خلال الأيام المقبلة.
وكان رواد وسائل التواصل الاجتماعي شهدت تسريبًا للتميمة المقترحة لبطولة كأس الأمم والتي تقام بمصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبلين.
جدير بالذكر أن مصر تستضيف في تاريخها بطولة كأس أمم إفريقيا والتي تقام بمشاركة 24 فريقًا للمرة الأولى في تاريخ القارة السمراء.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تسريب تميمة كأس الأمم المقترحة.. اللجنة المنظمة ترفض النفي أو التأكيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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