انتقالات ليفربول.. كلوب يستهدف منافس صلاح.. وغموض موقف ميلنر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

في الصيف الماضي دخل ليفربول بقيادة مدربه يورجن كلوب سوق الانتقالات الصيفية بقوة من خلال ضم الحارس البرازيلي أليسون بيكر من صفوف روما، والتعاقد مع لاعب الوسط فابينيو قادمًا من فريق الإمارة موناكو.

ورغم إعلان الألماني يورجن كلوب والذي يُعد الرجل الأول في النادي الإنجليزي عن عدم نيته في عقد صفقات قوية في الصيف القادم إلا أن التقارير كشفت ضخ الريدز ما يقرب من 100 مليون جنيه إسترليني في الصفقات الجديدة.

وبالطبع يأتي الهدف حول الصفقات الجديدة بجانب الاحتفاظ على الأعمدة الأساسية داخل الفريق هو المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي والذي خسره ليفربول بفارق نقطة عن مانشستر سيتي.

ويسلط "الخليج 365" في التقرير التالي، أبرز المرشحين للخروج من ليفربول، بجانب الصفقات المحتمل حدوثها للريدز:

- خروج ثنائي

أصبح ثنائي ليفربول الإسباني ألبيرتو مورينو والإنجليزي دانييل ستوريدج خارج صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل بعدما رفض مسئولي إدارة الريدز تجديد عقدهما والذي سينتهي بنهاية الموسم الحالي.

مورينو (26 عامًا) انضم لصفوف ليفربول في صيف موسم (2014 -2015) قادمًا من صفوف إشبيلية إلا أنه بدأ في فقدان مركزه منذ انضمام الأسكتلندي روبرتسون.

في المقابل، سيخرج ستوريدج في سوق الانتقالات الصيفية في صفقة انتقال حر بعدما قضى خمسة مواسم داخل صفوف ليفربول.

ورغم مشاركة ستوريدج في 27 مباراة مع ليفربول بجميع المسابقات إلا أنه لم يدخل ضمن القوام الأساسي في كتيبة المدرب كلوب في ظل تواجد الثلاثي روبرتو فيرمينو بجانب الثنائي محمد صلاح وساديو ماني في الجانب الهجومي.

- غموض ميلنر

حتى الآن لم يخرج ليفربول بشكل رسمي ليوضح موقف لاعبه المخضرم جيمس ميلنر في ظل انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي.

صاحب الـ33 عامًا والذي يُعد من أهم أعمدة كلوب في آخر موسمين قد يجد نفسه مستمر في صفوف ليفربول لفترة أخرى خاصة أنه أثبت جدارته في الموسم الحالي.

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ولعب ميلنر 44 مباراة مع ليفربول في جميع المسابقات سواء كانت المحلية أو القارية أحرز خلالها سبعة أهداف وصنع مثلهم.

وبجانب مشاركة ميلنر إلا أن الدولي الإنجليزي السابق يتميز أيضًا بقدرته على المشاركة بأكثر من مركز بداية من وسط الملعب بجانب إمكانية الاستعانة به في مركزي الظهير الأيسر والأيمن.

- صفقات منتظرة

الآونة الأخيرة بدأ ليفربول يفكر في الصفقات الجديدة حيث ارتبط أكثر من لاعب بالانتقال للريدز بداية من جوليان براندت لاعب باير ليفركوزن الألماني والذي يُعد هدف سابق لكلوب في صيف 2017.

براندت صاحب الـ23 عامًا كان من أبرز المرشحين للانتقال لليفربول إلا أن إدارة باير ليفركوزن رفضت وقتها التخلي عن لاعبها ليتجه كلوب نحو التعاقد مع محمد صلاح والذي تم التعاقد معه من صفوف روما.

وما يدعم التعاقد مع براندت هو الشرط الجزائي المتواجد في عقد اللاعب الشاب والمقدر بـ21 مليون جنيه إسترليني.

صفقة ألمانية أخرى يستهدفها ليفربول وهو الحصول على خدمات تيمو فيرنر لاعب لايبزيج الألماني والذي دخل ضمن اهتمامات ليفربول في الصيف الماضي.

ويرغب النادي الإنجليزي في تدعيم الجانب الهجومي في ظل عدم وجود بديل مناسب للبرازيلي فيرمينو بجانب رحيل ستوريدج.

لاعب هجومي آخر دخل ضمن اهتمامات ليفربول في الآونة الأخيرة وهو الأوروجوياني ماكسي جوميز لاعب سيلتا فيجو الإسباني والذي كان مرشحًا للانتقال لفريق برشلونة.

تقارير إعلامية إنجليزية وأوروجوانية، كشفت أن صاحب الـ22 عامًا قد ينتقل لملعب "الآنفيلد" في الصيف المقبل خاصة أنه يمتلك شرط جزائي في عقده يقدر بـ50 مليون يورو.

آخر المرشحون للانتقال لصفوف ليفربول وهو المدافع الهولندي ماتايس دي ليخت لاعب وقائد فريق آياكس أمستردام، لكن قد يجد النادي الإنجليزي منافسة صعبة في ضم اللاعب الشاب في ظل رغبة نادي برشلونة في الحصول على خدماته.

صحيفة "ميرور" الإنجليزية كشفت أن إدارة ليفربول وضعت دي ليخت من بين أهدافها لتدعيم الجانب الدفاعي ليكون بجوار مواطنه وأفضل لاعب في إنجلترا فيرجيل فان دايك.