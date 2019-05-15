اختبار طبي يحسم موقف عماد السيد من "البدلاء" في نهائي الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

قرر الجهاز الطبي لنادي الزمالك اخضاع حارس الفريق عماد السيد لاختبار طبي على هامش مران الفريق اليوم الأربعاء من أجل تحديد إمكانية تواجده على مقاعد البدلاء في مواجهة نهضة بركان بذهاب نهائي الكونفدرالية.

وطلب عماد السيد من الجهاز الطبى تجهيزه حتى يتمكن من الجلوس على مقاعد البدلاء، لعمر صلاح "الحارس الثالث للفريق" الذى سيتولى حراسة مرمى الفريق الأبيض أمام نهضة بركان المغربى، نظرًا لإيقاف محمود عبد الرحيم "جنش" للطرد أمام النجم الساحلى التونسى فى إياب نصف النهائى.

وكان عماد السيد تعرض للإصابة بكسر فى أحد أصابع اليد خلال مواجهة الداخلية فى الدورى، و لم يتم تثبيت الإصبع الذى تعرض للكسر فى يد اللاعب بمسامير أو شرائح، و تم تثبيت الكسر بسلك عن طريق الليزر وسيتم فكه بعد أسبوعين.

ويلعب الزمالك الأحد المقبل ذهاب نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان في المغرب، على أن يكون لقاء العودة الأسبوع الذي يليه على استاد برج العرب.