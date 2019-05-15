لكتابة انتصار تاريخي أمام النهضة.. هل يكتفي الزمالك بمعادلة إنجاز المصري بالكونفدرالية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

بالنظر إلى الفارق التاريخي بين الزمالك ونهضة البركان المغربي سنجد أن الأخير لا يمتلك مشوارًا عريضًا في الملاعب الإفريقية والتي بدأت منذ الموسم الماضي حيث كانت مشاركة الفريق البركاني في البطولات الإفريقية من مسابقة الكونفدرالية نسخة 2018.

والآن سيخوض الزمالك مباراة قوية على ملعب نهضة البركان في مباراة من المقرر أن تقام الأحد المقبل ضمن ذهاب مسابقة الكونفدرالية، على أن تقام موقعة العودة على ملعب برج العرب بالاسكندرية في 26 من الشهر الحالي.

وقبل مباراة الأحد، سيكون أمام الزمالك تحدي صعب في ظل نتائج الفريق البركاني المميزة على ملعبه وبين جماهيره حيث لم يتلق بطل المغرب أي خسارة بين جماهيره خلال 14 مباراة.

- كتابة انتصار تاريخي

يسعى الزمالك لكتابة إنجازًا على ملعب نهضة البركان بعدما تفوق الأخير في 11 مباراة من أصل 14 حيث لم يتلق الفريق البركاني أي خسارة على ملعبه وبين جماهيره سواء في نسخة 2018 من بطولة الكونفدرالية مرورًا بالنسخة الحالية.

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واستطاع فريق نهضة البركان خلال النسخة الماضية أن يتفوق على فرق مبور بوتيت كوت وجينيراسيون فوت السنغاليين، والإفريقي التونسي، ويونياو دو سونجو الموزمبيقي، والهلال السوداني.

وفي النسخة الحالية، واصل الفريق البركاني استغلال ملعبه لهزيمة خصومه من خلال التفوق على الاتحاد الليبي، وجراف دي داكار السنغالي، وأوثو دويو التوجولي، وحنسية أغادير المغربي، وجورماهيا الكيني، والصفاقسي التونسي.

- تكرار إنجاز المصري

ثلاثة فرق استطاعت أن تفرض نتيجة التعادل على فريق نهضة البركان حيث كانت البداية من فريق المصري البورسعيدي بعدما نجح الفريق الساحلي العودة من المغرب بالتعادل السلبي في دور المجموعات خلال النسخة الماضية.

وفي النسخة الماضية، ودّع فريق نهضة البركان منافسات البطولة على يد فريق فيتا كلوب الكونغولي بعدما خسر الفريق البركاني في الذهاب بنتيجة (3-1)، قبل أن يفرض بطل الكونغو التعادل على بطل المغرب بملعبه بعد انتهاء اللقاء بنتيجة (1-1).

وفي النسخة الحالية من مسابقة الكونفدرالية وتحديدًا في دور المجموعات، استطاع فريق الرجاء البيضاوي المغربي أن يفرض نتيجة التعادل السلبي على نهضة البركان بين ملعبه وجماهيره.