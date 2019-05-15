لاعب النهضة: الخطأ ممنوع أمام الزمالك.. ونريد حسم الكونفدرالية من الذهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد عبد الصمد لمباركي لاعب فريق نهضة البركان المغربي، أن فريقه يمتلك كل المقومات التي تسمح للفوز بلقب الكونفدرالية على حساب فريق الزمالك.

وأضاف لمباركي في تصريحات لصحيفة "المغرب اليوم"، أن فريقه سيبحث عن الفوز لأنه يدرك جيدًا أن مباراة الإياب ستكون أصعب في ظل إقامة اللقاء على ملعب الزمالك.

وتابع صاحب الـ37 عامًا تصريحاته :"الخطأ ممنوع في مثل هذه المواجهات الحامسة، لاسيما أنها المرة الأولى التي يصل فيها الفريق البركاني إلى الدور النهائي لإحدى المسابقات القارية".

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وواصل :"نعرف فريق الزمالك جيدًا، تابعنا خلال الفترة الماضية عددًا من المباريات الخاصة للخصم من أجل الوقوف على نقاط قوته والضعف تحضيرًا لمباراتي الذهاب والإياب".

ومن المقرر أن يستقبل فريق النهضة منافسه الزمالك يوم الأحد ضمن لقاء الذهاب بمسابقة الكونفدرالية، على أن تقام مباراة الإياب في 26 من الشهر الجاري.

جدير بالذكر أن فريق الزمالك صعد للمباراة النهائية بعد الفوز على حساب النجم الساحلي، في المقابل تأهل فريق النهضة للمباراة الختامية بالفوز على الصفاقسي التونسي.