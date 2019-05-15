سيميوني يفكر في ضم خاميس رودريغيز

كشفت تقارير رياضية أن نادي أتلتيكو مدريد يفكر في التعاقد مع الكولومبي خاميس رودريغيز، المعار حالياً من ريال مدريد إلى بايرن ميونخ الألماني.
وبحسب ما كشف برنامج إل شيرينغيتو دي خوجونيس على قناة ميغا الإسبانية، فإن “أتلتيكو مدريد يخطط لجلب خاميس رودريغيز إلى واندا متروبوليتانو”.
وأشار إلى أن صعوبة شراء اللاعب مباشرة من الريال تجعل أتلتيكو يتفاوض مع الفريق البافاري لتفعيل شراءه مقابل 42 مليون يورو، على أن يدفع له النادي المدريدي 60 مليون للحصول على خدماته، وبهذا الشكل لن يكون أمام الريال أي حق في منعه من الانتقال للغريم العاصمي.
ويسعى المدير الفني للأتلتي، دييغو سيميوني، لتدعيم صفوف فريقه للموسم الجديد، خاصة بعد قرار المهاجم الفرنسي انطوان غريزمان الرحيل نهاية الموسم.
إلا أن إدارة النادي “البافاري” قد ترفض فكرة شراء اللاعب من ريال دريد نظرا لأن خاميس (27 عاماً) أبلغها برغبته في الرحيل وعدم الاستمرار.
وتسعى أندية يوفنتوس وباريس سان جيرمان أيضاً لضم صانع الألعاب الكولومبي.
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