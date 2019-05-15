ريبيري: هذه الأندية التي رفضتها من أجل بايرن ميونخ

قال اللاعب الفرنسي فرانك ريبيري اليوم الأربعاء، إن البقاء في بايرن ميونخ الألماني رغم اهتمام عدة أندية كبرى بضمه في 2009 كان “من أفضل القرارات” التي اتخذها في حياته.

وقال ريبيري في مقابلة مع مجلة سبورت بيلد: “الأمر كان جنوناً، إذ كانت هناك 7 أندية من الصفوة ترغب في ضمي: يوفنتوس وإنتر وميلان وتشيلسي وريال مدريد وبرشلونة ومانشستر يونايتد”.

وأضاف اللاعب، الذي سيترك الفريق بنهاية الموسم عقب 12 عاماً: “تزاحمت الأفكار داخل رأسي ولم يكن أمراً سهلاً”.

وانتقل ريبيري إلى بايرن ميونخ قادماً من مارسيليا الفرنسي مقابل 25 مليون يورو.

وتراوحت العروض التي تلقاها بايرن للتخلي عنه من 60 إلى 80 مليون يورو، لكن رئيس النادي أولي هوينيس رفضها جميعاً.

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وصرح اللاعب: “أتعرف ما الذي قاله لي (رئيس النادي) أولي هوينيس؟ برشلونة لديه ميسي والريال لديه رونالدو وأنت من لدينا”.

وأضاف اللاعب أن ثمة شكوك راودته حينها إلا أنه قد تبين له لاحقاً أن البقاء في بايرن كان من أفضل القرارات التي اتخذها في حياته.

وصرح ريبيري: “ما حدث بعدها هو أفضل مما كنت أنتظره، علي أن أشكر أولي هوينيس ووكيلي أليان مجيلياتشو”.

وقد يفوز ريبيري السبت المقبل، بتاسع لقب بوندسليغا معه مع بايرن ليتخطى الرقم القياسي الذي يتشاركه حالياً مع أوليفر كان وباستيان شفاينشتايغر وفيليب لام.