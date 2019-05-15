ريال مدريد بصدد التخلي عن 14 لاعبًا

يسعى ريال مدريد الإسباني للتخلص من 14 لاعبا، الذين خرجوا من حسابات زين الدين زيدان المدير الفني للفريق خلال الفتره المقبلة.

ويأتي ذلك في ظل رغبة ريال مدريد في التعاقد مع بعض اللاعبين، خلال الموسم المقبل لعودة الفريق للمنافسة علي الالقاب، في ظل اقتراب الفريق الملكي، من حسم العديد من الصفقات مثل لوكا يوفتيش وهازارد .

ويرغب ريال مدريد فعل ذلك قبل معسكر الفريق في أمريكا، والمفترض ان يقام خلال 8 يوليوالمقبل، وحتى الآن تأكد بشكل رسمي سفر 19 لاعب مع الفريق وجاءوا كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا وأندري لونين ولوكا زيدان مع وضع في الاعتبار ان

الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس يمكن ان يرحل عن الفريق .

في خط الدفاع: كارفاخال وأودريوزولا وراموس وفاران وناتشو ومارسيلو وميليتاو.

خط الوسط: توني كروس وكاسيميرو ولوكا مودريتش وفيدي فالفيردي وماركو أسينسيو.

في خط الهجوم: كريم بنزيما وفينيسيوس جونيور و ورودريجو جوس.

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كما بدأ بعض اللاعبين في البحث عن فرص للرحيل رغم عدم وجود عروض مؤكدة، ومن هؤلاء اللاعبين، جاريث بيل خيسوس فاييخو وسيرجيو ريجيلون وكيلور نافاس حيث يفكر ريال مدريد في بيع البعض منهم واعارة اللاعبين الذين يحتاجوا لإكتساب الخبرات.

كما أصبح هناك رحيل محتمل للنجم إيسكو إيسكو، علي الرغم من رغبة اللاعب في البقاء ضمن صفوف الفريق.

ومن اللاعبين الذي يخطط زيدان التخلص منهم نهائيًا داني سيبايوس وماركوس يورنتي، كما أن المدير الفني الفرنسي لا يريد إعادة المعارين ماتيو كوفاسيتش وخاميس رودريجيز ومارتن أوديجارد وأوسكار رودريجيز.

كما تأكدت عودة كل من راؤول دي توماس وبورخا مايورال.

بينما يبقى الوضع غير محدد حتى الآن بالنسبة لبعض اللاعبين مثل لوكاس فاسكيز وإبراهيم دياز وماريانو دياز، حيث لم يظهر أي منهما بنفس القدر الذي كان من المتوقع ان يظهروا به هذا الموسم.

ومن المنتظر أن تنضم الصفقات الجديدة للفريق للمعسكر، ولكن لم يتم حسمها بعد مثل بول بوجبا ،كرستيان اريكسن ، دوني فان دي بيك ، وميرالم بيانيتش، بالإضافة للبلجيكي إيدين هازارد والذي يتبقى الإعلان رسيًا عن ضمه.