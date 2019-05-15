كريم هنداوي يقود بشيكتاش للتتويج بكأس تركيا لكرة اليد

تمكن كريم هنداوي حارس مرمى منتخب مصر لكرة اليد، المحترف ضمن صفوف بيشكتاش للفوز ببطولة كأس تركيا للرجال لكرة اليد. للرجال لكرة اليد. وتمكن هنداوي من قيادة فريقه التركي للفوز على نظيره سيلكا سبورت، في نهائي كأس تركيا بنتيجة 22-21. وجاء ذلك بعد أيام قليلة من تتويج هنداوي مع فريقه ببطولة الدوري التركي لكرة اليد.

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