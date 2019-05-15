اخبار الرياضه

بالصور .. اتحاد الكرة يعلن أسعار تذاكر مباريات الدور الأول لأمم أفريقيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلن اتحاد الكرة المصري، عن أسعار تذاكر مباريات الدور الأول لبطولة كأس أمم أفريقيا 2019.

وتنطلق البطولة في مصر بداية من 21 يونيو المقبل،

على ملاعب، استاد القاهرة، والاسكندرية، واستاد 30 يونيو، و السلام والإسماعيلي والسويس.

وشهدت أسعار تذاكر ستاد القاهرة

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
الذي يضم مباريات المجموعة الأولى، التي يشارك بها المنتخب المصري، خفض أسعار الدرجة الثالثة خلال مباريات الفراعنة  من 200 جنيه إلى 150 جنيه.

فيما جاءت بقية أسعار تذاكر مباريات الدور الأول كالتالي:

Advertisements

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور .. اتحاد الكرة يعلن أسعار تذاكر مباريات الدور الأول لأمم أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا