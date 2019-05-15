بالصور .. اتحاد الكرة يعلن أسعار تذاكر مباريات الدور الأول لأمم أفريقيا

أعلن اتحاد الكرة المصري، عن أسعار تذاكر مباريات الدور الأول لبطولة كأس أمم أفريقيا 2019.
وتنطلق البطولة في مصر بداية من 21 يونيو المقبل،على ملاعب، استاد القاهرة، والاسكندرية، واستاد 30 يونيو، و السلام والإسماعيلي والسويس.
وشهدت أسعار تذاكر ستاد القاهرة
فيما جاءت بقية أسعار تذاكر مباريات الدور الأول كالتالي:
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