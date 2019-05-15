التعادل السلبي يسيطر على الشوط الأول من نهائي كأس إيطاليا

سيطر التعادل السلبي على نتيجة الشوط الأول من مباراة لاتسيو وأتلانتا، والتي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب الأوليمبيكو، في نهائي كأس إيطاليا.
وشهد اللقاء حذر من الفريقين، خاصة فيظل حرص الفريقين على تحقيق اللقب.
ويبحث لاتسيو عن تحقيق اللقب للمرة السابعة في تاريخه بعد أن تم إقصاء اليوفنتوس حامل اللقب،
فيما يقف أتلانتا أمام تحقيق إنجاز للفريق، ففي حالة نجاحه في حصد كأس إيطاليا، ستكون المرة الثانية في تاريخه منذ الفوز به في 1963.
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