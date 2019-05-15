بايرن ميونخ يسعى للتعاقد مع جريزمان

كشفت تقارير إسبانية أن نادي بايرن ميونخ الألماني يسعى للحصول على خدمات المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية أن نادي بايرن ميونخ انضم إلى الفرق الراغبة في التوقيع مع جريزمان. بايرن ميونخ انضم إلى الفرق الراغبة في التوقيع مع جريزمان. وكان اللاعب أعلن بالأمس رحيله عن صفوف اتليتكو مدريد عقب قضائه 5 سنوات ضمن صفوف الروخيبلانكوس . يذكر أن قيمة الشرط الجزائي للنجم الفرنسي تبلغ 120مليون يورو، ويبحث بايرن ميونخ عن تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، للمنافسة علي الألقاب في الموسم المقبل.

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