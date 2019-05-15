شاهد.. المتحدث الإعلامي لبيراميدز يلقن علاء صادق درسًا في الإعلام

رد أحمد عفيفي المتحدث الرسمي لنادي بيراميدز، بشكل قوي على الصحفي علاء صادق بعد إنتقاده لتصريحات الأول.
وكان صادق انتقد تصريحات المتحدث الرسمي لبيراميدز، بعد مباراة الفريق أمام وادي دجلة في الدوري الممتاز بالأمس، والتي تقدم خلالهابإعتذار لمحبي ومتابعي الفريق عن الأداء في المباريات الثلاثة الأخيرة.
وقال عفيفي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإحتماعي "تويتر": " يفترض انك بتمارس العمل الصحفي من أيام ما
وواصل " يفترض أن عدى عليك مئات العناوين اللي مكانتش بتعبر بدقة عن متن الخبر فيفترض أن الخبرة علمتك تتأكد قبل ما تطلق رأي مبني على عنوان".
واختتم " بس كل الافتراضات تسقط وتصبح عديمة الجدوى امام واحد زيك لا يفترض التعامل معه بجدية".
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