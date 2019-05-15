ميسي يعادل لقب مميز لأسطورة برشلونة السابق

واصل الأرجنتيني ليونيل ميسي، ألقابه المميزة، حيث تمكن من الحصول على لقب مميز لم يسبقه إليه، سوى يوهان كرويف اسطورة برشلونة السابق.
وكانت تقارير اسبانية، كشفت عن الموعد المحدد لإستلام جائزة "سانت جوردي.
واكدت صحيفة سبورت الاسبانية ان ليونيل ميسي لاعب برشلونة، سيتسلم يوم الخميس
واوضحت الصحيفة أن ميسي ثاني لاعب كرة قدم في التاريخ، يحصل على هذا التكريم بعد الأسطورة الراحل يوهان كرويف.
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