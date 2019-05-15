بالفيديو.. تعرف على نتائج العرض الأخير من السماك داون

أقيم فجر اليوم الأربعاء ، عرض المصارعة الحرة ، في العاصمة البريطانية في لندن ، شهدت شهداء من الأحداث القوية والمباريات الهامة.
تم عرض العرض بدخول المصارعالروماني رينز ، دليل النجم.
حتى جاء شين مكمان برفقة حليفه (إلياس سامسون للحديث عن المواجهة بين دانيال براين وإريك
وقال انه في حالة معارضة لليورو ،
كما شهد العرض
فاز آندرادي على فين بالور وراندي أورتن
وانتظر فريق شين مكمان ودانيال براين
وتلقى فريق ماندي روز وسونيا ديفيل الهزيمة من فريق كايري سين وآسكا
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