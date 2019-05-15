بالفيديو.. تعرف على نتائج العرض الأخير من السماك داون

أقيم فجر اليوم الأربعاء ، عرض المصارعة الحرة ، في العاصمة البريطانية في لندن ، شهدت شهداء من الأحداث القوية والمباريات الهامة.

تم عرض العرض بدخول المصارع

الروماني رينز ، دليل النجم.

حتى جاء شين مكمان برفقة حليفه (إلياس سامسون للحديث عن المواجهة بين دانيال براين وإريك

رون ضد رومان رينز.

وقال انه في حالة معارضة لليورو ،

كما شهد العرض

فاز آندرادي على فين بالور وراندي أورتن

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وانتظر فريق شين مكمان ودانيال براين

وتلقى فريق ماندي روز وسونيا ديفيل الهزيمة من فريق كايري سين وآسكا

شاهد الفيديو: