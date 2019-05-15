تشافي يقترب من تدريب السد القطري

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن عزم إدارة نادي السد القطري، بتعيين اللاعب الاسباني تشافي هيرنانديز مدرب لصفوف الفريق، ليكون بديل للمدربالمعتزل جوسفالدو فيريرا.
وذكرت صحيفة الموندو الإسبانية أن السد القطري يستعد لإعلان تعاقده مع الأسطورة تشافي،
يذكر أن تشافي كان أعلن في وقت سابق، أنه سيعتزل كرة القدم مع ختام مباريات الموسم الحالي.
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