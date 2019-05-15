تشافي يقترب من تدريب السد القطري

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن عزم إدارة نادي السد القطري، بتعيين اللاعب الاسباني تشافي هيرنانديز مدرب لصفوف الفريق، ليكون بديل للمدرب المعتزل جوسفالدو فيريرا. المعتزل جوسفالدو فيريرا. وذكرت صحيفة الموندو الإسبانية أن السد القطري يستعد لإعلان تعاقده مع الأسطورة تشافي، كمدرب للفريق خلفاً لفيريرا والذي سينهي مسيرته التدريبية بعد مباراة نهائي كأس الأمير. يذكر أن تشافي كان أعلن في وقت سابق، أنه سيعتزل كرة القدم مع ختام مباريات الموسم الحالي.

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