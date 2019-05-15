نجم تشيلسي السابق يخلف ماوريسيو ساري

تقول تقارير صحفية إيطالية، ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي ، يقترب من الرحيل عن صفوف سباق. لشبكة "سبورت ميدياسيت" أن تشيلسي تفضل الإطاحة بساري ، بعد نهاية الموسم ، على بطولة كأس الاتحاد الأوروبي أمام آرسنال. الإطاحة بساري ، بعد نهاية الموسم ، على بطولة كأس الاتحاد الأوروبي أمام آرسنال. أنجلي النجم الإنجليزي وقائد القوة السابق ، فرانك لامبارد هو قاد المرشحين لتولي تدريب الفريق بالموسم المقبل. يتذكر أنه يتألق في بطولة شامبيونشيب ، ويمكن من قيادته لملحق "بلاي أوف" المؤهل للدوري الانجليزي الممتاز.

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