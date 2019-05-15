رياضة | جروس يستقر على ضم حازم إمام لقائمة الزمالك في نهائي الكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جروس يستقر على ضم حازم إمام لقائمة الزمالك في نهائي الكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق على اصطحاب حازم إمام الظهير الأيمن للفريق خلال رحلة الفريق إلى المغرب لمواجهة نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية المقرر له الأحد المقبل.

وكان إمام قد غاب عن الزمالك في الفترة الماضية بسبب الإصابة التي لحقت به في عضلة السمانة.

وشارك اللاعب في التدريبات الأخيرة ليؤكد جاهزيته للمشاركة في المباريات.