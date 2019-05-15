رياضة | المقاصة يكشف حقيقة أزمة ميدو جابر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المقاصة يكشف حقيقة أزمة ميدو جابر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد مجد ، عضو مجلس إدارة مصر للمقاصة سبورت ، ان إدارة النادي لم توقع أي عقوبات على اللاعب ميدو جابر ، نجم خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالمقاصة.

وأوضح مجد أن ميدو جابر من أكثر اللاعبين الملتزمين بالفريق، ومن أبناء النادي والكابتن الثالث بالفريق ، ولم يفتعل أي أزمة داخل المستطيل الأخضر أو خارجه .

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وتعجب مجد، مما يشاع عن إحالة ميدو جابر، للتحقيق بسبب اساءته لادارة المقاصة، مؤكدا بأنه هذا الكلام لا أساس له من الصحة نهائيا ، ولا توجد أي أزمة نهائيا تستدعي إحالةاللاعب للتحقيق، وللاسف انها واقعة مختلقة غير صحيحة بالمرة .

من جانبه، أبدى ميدو جابر استيائه من محاولات البعض تشويه صورته والزج باسمه ، في واقعة لا أساس لها من الصحة نهائيا.

وأوضح جابر انه تربطه علاقة مميزة قائمة على الاحترام والود المتبادل ، مع جميع أعضاء مجلس إدارة المقاصة ، برئاسة اللواء محمد عبد السلام ، و يشعر بحالة من الارتياح داخل النادي، وكل تركيزه مع زملائه العودة للمربع الذهبي بالدوري والمنافسة علي كأس مصر.