رياضة | ألونسو ينجو من إصابة كبري في تجارب سباق أنديانابوليس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألونسو ينجو من إصابة كبري في تجارب سباق أنديانابوليس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجا السائق الإسباني فرناندو ألونسو من الإصابة في حادث تصادم اليوم الأربعاء، في تجارب سباق أنديانابوليس 500 بعد أن فقد السيطرة على السيارة عند المنعطف الثالث واصطدم بالحواجز ثلاث مرات.

وانزلقت سيارة ألونسو بطل العالم مرتين في سباقات فورمولا 1 للسيارات لتصطدم بالحاجز عند مخرج المنعطف الثالث قبل أن تجتاز مسار الحلبة عرضياً لترتطم بالجدار المقابل ثم ترتد مجدداً لترتطم للمرة الثالثة بالحاجز عند الجهة المقابلة.

وبعد أن توقفت السيارة تمكن السائق البالغ من العمر 37 عاماً من الخروج دون مساعدة وخضع لاحقاً لفحص طبي وتم إثبات سلامته ليغادر المكان.

وقال ألونسو: "فقدت السيطرة على السيارة بالكامل، شعرت أن الجدار يقترب بسرعة كبيرة.. أعتذر للفريق، لكننا سنتعلم ونأمل أن نعود أقوى غداً".

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وقبل وقوع الحادث أكمل ألونسو 46 لفة.

وبعد أن فاز في سباقي جائزة موناكو الكبرى ولومان 24 سيحاول ألونسو الفوز بسباق أندي 500 في 26 مايو (أيار) ليكرر إنجاز غراهام هيل ليكون ثاني سائق في العالم يحقق "التاج الثلاثي" في رياضة السيارات.

وستكون هذه المرة الثانية التي يشارك فيها ألونسو في هذا السباق الذي كان يتصدره في 2017 قبل أن ينسحب بسبب مشكلة في محرك السيارة.