رياضة | ألونسو ينجو من إصابة كبري في تجارب سباق أنديانابوليس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألونسو ينجو من إصابة كبري في تجارب سباق أنديانابوليس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وبعد أن توقفت السيارة تمكن السائق البالغ من العمر 37 عاماً من الخروج دون مساعدة وخضع لاحقاً لفحص طبي وتم إثبات سلامته ليغادر المكان.
وقال ألونسو: "فقدت السيطرة على السيارة بالكامل، شعرت أن الجدار يقترب بسرعة كبيرة.. أعتذر للفريق، لكننا سنتعلم ونأمل أن نعود أقوى غداً".
وقبل وقوع الحادث أكمل ألونسو 46 لفة.
وبعد أن فاز في سباقي جائزة موناكو الكبرى ولومان 24 سيحاول ألونسو الفوز بسباق أندي 500 في 26 مايو (أيار) ليكرر إنجاز غراهام هيل ليكون ثاني سائق في العالم يحقق "التاج الثلاثي" في رياضة السيارات.
وستكون هذه المرة الثانية التي يشارك فيها ألونسو في هذا السباق الذي كان يتصدره في 2017 قبل أن ينسحب بسبب مشكلة في محرك السيارة.