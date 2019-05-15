رياضة | شوبير: أبوريدة المسئول عن لجنة تنظيم أمم إفريقيا 2019.. وسنقدم جدول منتظم في الموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شوبير: أبوريدة المسئول عن لجنة تنظيم أمم إفريقيا 2019.. وسنقدم جدول منتظم في الموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم إن هاني أبوريدة رئيس الجبلاية، هو المسؤول الوحيد من قبل الاتحاد عن تنظيم بطولة أفريقيا 2019.

ولفت شوبير، إلى أن حيثيات البطولة الأفريقية ومشتملاتها، تحت إشراف أبوريدة والاتحاد الأفريقي، والتذاكر من اختصاصهم.

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