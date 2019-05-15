رياضة | شوبير: أبوريدة المسئول عن لجنة تنظيم أمم إفريقيا 2019.. وسنقدم جدول منتظم في الموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شوبير: أبوريدة المسئول عن لجنة تنظيم أمم إفريقيا 2019.. وسنقدم جدول منتظم في الموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم إن هاني أبوريدة رئيس الجبلاية، هو المسؤول الوحيد من قبل الاتحاد عن تنظيم بطولة أفريقيا 2019.
ولفت شوبير، إلى أن حيثيات البطولة الأفريقية ومشتملاتها، تحت إشراف أبوريدة والاتحاد الأفريقي، والتذاكر من اختصاصهم.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد عقب حفل إفطار جماعي لأعضاء اتحاد كرة القدم ورؤساء الأندية، بنادي بلدية المحلة.
وتعهد "شوبير" بوضع جدول مسابقات نموذجي خلال العام القادم، مشيرًا إلى أن الاتحاد حريص على صالح كافة الأندية.
وأشار "شوبير" إلى أن اتحاد الكرة مدرك تمامًا قدر المسؤولية، التي تأتي على عاتق مجالس إدارات الأندية، بسبب ضعف الموارد المالية، قائلًا: "عارفين أنك بتعانوا من مشقات الصعود من دوري درجه الأولى إلى الممتاز وربنا يهدينا ويعينكم".