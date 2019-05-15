رياضة | بالأسماء.. ميسي يطالب برشلونة بضم 3 لاعبين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. ميسي يطالب برشلونة بضم 3 لاعبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، من إدارة النادي الكتالوني التعاقد مع 3 لاعبين، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، أن ميسي يرغب في تدعيم صفوف الفريق الكتالوني بـ 3 صفقات قوية، وذلك بعد الخروج المخزي للفريق من بطولة دوري أبطال أوروبا.

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وأشارت الصحيفة أن "ميسي" طلب من إدارة برشلونة، التعاقد مع الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد، والألماني جوشوا كيميتش الظهير الأيمن لبايرن ميونخ، والهولندي ماتياس دي ليخت مدافع أياكس أمستردام.

ويهدف ميسي إلى إعادة بناء الفريق بشكل قوي، في الموسم المقبل، لا سيما أن البارسا سيحصل على الأموال من خلال التضحية بالثلاثي، البرازيلي فيليب كوتينيو والكرواتي إيفان راكيتيتش والفرنسي صامويل أومتيتي.

يذكر أن جريزمان أعلن أمس رحيله عن أتليتكو مدريد نهاية الموسم الحالي مما يقربه من الانتقال للبرسا