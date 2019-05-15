رياضة | عاجل.. ريال مدريد يعلن عن صفقته الكبري الأسبوع المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. ريال مدريد يعلن عن صفقته الكبري الأسبوع المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن ريال مدريد الإسباني، قد أنهي صفقة الصربي لوكا يوفيتش مهاجم إينتراهت فرانكفورت الألماني، حيث سينضم اللاعب إلى صفوف الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية، أن الإعلان الرسمي عن انتقال يوفيتش إلى ريال مدريد سيتم في الأسبوع المقبل، وستبلغ صفقة يوفيتش 60 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة إلى إن الاتفاق بين ناديي ريال مدريد وانتراخت فرانكفورت حول ضم يوفيتش تم بالفعل، إلا أن النادي الألماني طلب تأجيل الإعلان الرسمي إلى ما بعد مباراته أمام بايرن ميونخ.