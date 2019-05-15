رياضة | دياز يرشح صفقتين من العيار الثقيل لـ"بيراميدز"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دياز يرشح صفقتين من العيار الثقيل لـ"بيراميدز" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لفريق بيراميدز، بترشيح صفقتين من العيار الثقيل، للانضمام لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وطرح دياز اسم الأوروجواياني نيكولاس ميليسي نجم وسط فريق الظفرة الإماراتي، وهو اللاعب الذي يرى فيه دياز مثالًا للإمكانيات التي يريدها في وسط ملعب الفريق بالموسم المقبل، إذ طلب من مسؤولي بيراميدز ضرورة التعاقد مع لاعب وسط يجيد التحكم في إيقاع اللعب.

وسبق للمدرب الأرجنتيني تدريب لاعب الظفرة في صفوف الهلال السعودي قبل موسمين كما طرح أيضًا اسم المغربي كريم الأحمدي نجم وسط نادي الاتحاد السعودي، الذي دربه من قبل أيضًا مطلع الموسم الجاري.