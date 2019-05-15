رياضة | انقسام في صفوف برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انقسام في صفوف برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وسائل إعلام إسبانية عن وجود إنقسام داخل غرفة خلع ملابس برشلونة في الفترة الأخيرة بسبب نجمي الفريق ليونيل ميسي ولويس سواريز.

وذكر برنامج الأسباني التشيرنجيتو أن كبار اللاعبين في برشلونة يعتقدون بأن قيادة ليونيل ميسي ولويس سواريز للفريق غير إيجابية وينقصها العديد من الأمور وذلك عقب توديع بطولة دوري أبطال أوروبا بالخسارة برباعية نظيفة من ليفربول في الدور قبل النهائي من البطولة.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أنه سيطرت حالة من الغضب على ميسي عقب توديع دوري أبطال أوروبا وطالب إدارة البلوجرانا بإبرام تعاقدات كبيرة في الصيف المقبل لتحقيق اللقب الغائب منذ 2015 في الموسم المقبل.

يذكر أن برشلونة يقترب من ضم الثنائي ماتياس دي ليخت نجم آياكس وأنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد في صفقات قد تصل إلى 200 مليون يورو.