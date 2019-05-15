رياضة | تسريب لتميمة كأس الأمم المقترحة.. واللجنة المنظمة ترفض النفي أو التأكيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تسريب لتميمة كأس الأمم المقترحة.. واللجنة المنظمة ترفض النفي أو التأكيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تداول رواد مواقع التواصل خلال الساعات الماضية تسريبا للتميمة المقترحة لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تقام في مصر خلال الفترة من ٢١ يونيو وحتى ١٩ يوليو المقبلين.

وبسؤال محمد فضل مدير بطولة كأس الأمم رفض نفي أو تأكيد الصورة المتداولة للتميمة المقترحة للبطولة القارية مؤكدا أن اللجنة تعكف على دراسة جميع المقترحات وستعلن عنها خلال الأيام المقبلة.