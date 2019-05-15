رياضة | تسريب لتميمة كأس الأمم المقترحة.. واللجنة المنظمة ترفض النفي أو التأكيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تسريب لتميمة كأس الأمم المقترحة.. واللجنة المنظمة ترفض النفي أو التأكيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تداول رواد مواقع التواصل خلال الساعات الماضية تسريبا للتميمة المقترحة لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تقام في مصر خلال الفترة من ٢١ يونيو وحتى ١٩ يوليو المقبلين.
وبسؤال محمد فضل مدير بطولة كأس الأمم رفض نفي أو تأكيد الصورة المتداولة للتميمة المقترحة للبطولة القارية مؤكدا أن اللجنة تعكف على دراسة جميع المقترحات وستعلن عنها خلال الأيام المقبلة.
أوضح فضل أن التميمة ستكون مفاجأة للجميع خاصة وأن العمل يجري عليها منذ فترة طويلة وتم الاستقرار على أحد الأشكال للإعلان عنه خلال الأيام المقبلة.
وتستضيف مصر للمرة الخامسة في تاريخها بطولة كأس إفريقيا والذي يقام بمشاركة ٢٤ فريقا للمرة الأولى في التاريخ.