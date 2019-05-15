رياضة | الترجي يواصل التغريد في الصدارة.. والنجم يرفض الإستسلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الترجي يواصل التغريد في الصدارة.. والنجم يرفض الإستسلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي فوزًا ثمينًا على ضيفه الملعب القابسي، بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، على الملعب "الأولمبي" برادس، ضمن إطار الجولة الحادية والعشرون من بطولة الدوري التونسي.

وتقدم سعد بقير في النتيجة مبكرًا بإحراز الهدف الأول لصالح الترجي في الدقيقة 10 من زمن المباراة، وعزز النيجيري جونيور لوكوسا من تقدم فريقه بالهدف الثاني في الدقيقة 51 من عمر المباراة.

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وفي نفس الجولة، خطف النجم الساحلي فوزًا صعبًا من نظيره البنزرتي، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب العالية.

وأحرز فراس بالعربي الهدف الوحيد بالمباراة لفريقه، في الدقيقة 60 من عمر اللقاء، لينجو فريقه من السقوط في فخ التعادل السلبي الذي تعثر به في مباراة الدور الأول أمام نفس الفريق.

وبتلك النتيجة واصل نادي الترجي تربعه على صدارة جدول ترتيب الدوري التونسي برصيد 52 نقطة، بينما واصل النجم مطاردة الترجي على الصدارة بعدما رفع رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثاني متفوقًا بفارق الأهداف عن الصفاقسي صاحب المركز الثالث.