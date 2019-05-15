رياضة | طلائع الجيش يفاوض الزمالك لضم ثنائي الأبيض نهائيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلائع الجيش يفاوض الزمالك لضم ثنائي الأبيض نهائيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

منح البلجيكى لوك ايميل، الضوء الأخضر لإدارة الفريق للتعاقد مع الثنائى أحمد موسى كابوريا وإسلام جمال لاعبا الزمالك المعارين لنهاية الموسم مع الفريق فى الموسم الجديد .

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ويملك طلائع الجيش ثلاثة لاعبين معارين من الزمالك هم إسلام جمال مدافع الفريق، وأحمد موسى (كابوريا) لاعب الوسط ومصطفى محمد المهاجم الشاب ولكن الأخير حسمت إدارة القلعة البيضاء موقفها بعودته لقيادة خط هجوم الزمالك فى الموسم الجديد بعد تألقه اللافت للنظر هذا الموسم .

واستقر مسؤولو الطلائع على التفاوض مع إدارة الزمالك بشأن موقف اللاعبان تمهيداً لإنهاء إجراءات إستمرارهم مع الفريق فى الموسم الجديد .