رياضة | مشاهدة مباراة لاتسيو وأتالانتا بث مباشر (تغطية مباشرة) lazio vs atalanta

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يقدم موقع يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة لاتسيو واتلانتا بث مباشر اون لاين اليوم 15-05-2019 كأس إيطاليا، يدخل فريق لاتسيو مباراة أمام فريق أتلانتا ضمن مباريات نهائي كأس إيطاليا، والتي من المقرر لها أن تقام على ملعب الأوليمبيكو. حيث حقق فريق أتلانتا الفوز خلال مباراته أمام فريق جنوة وانتهت المباراة بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعت بينهما في الجولة 36 من الدوري الإيطالي. حيث يحتل الفريق المركز الثالث برصيد 65 نقطة، حصدها من خلال فوزه في 9 مباريات، وتعادل خلال 8 مباريات، إلا إنه خسر خلال 9 مباريات أخرى. وقد أكد جيان بييرو جاسبريني المدرب الفني لفريق أتلانتا أن فريقه قد أنهى مرانه الأخيرة، وأنه تمكن من تسجيل 73 هدفاً، ويأمل فريق أتلانتا أن يحقق الفوز على لاتسيو وأن يستكمل الإنتصارات التي بدأها خلال هذا الموسم.

لاتسيو Vs أتلانتا.

البطولة : كأس إيطاليا (النهائي).

القنوات الناقلة : غير منقولة على أي قناة عربية .

الملعب : الأوليمبيكو .

المعلق : غير مدرج .

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موعد المباراة :

في تمام الساعة 9:45 مساءاً بتوقيت السعودية .

في تمام الساعة 8:45 مساءاً بتوقيت مصر .

في تمام الساعة 9:45 مساءاً بتوقيت فلسطين .

في تمام الساعة 9:45 مساءاً بتوقيت الأردن.

في تمام الساعة 9:45 مساءاً بتوقيت سوريا .

في تمام الساعة 9:45 مساءاً بتوقيت لبنان .