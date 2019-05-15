رياضة | عربية سحور "ليفر فول".. لن تأكل وحدك أبدا !

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عربية سحور "ليفر فول".. لن تأكل وحدك أبدا ! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كعادتها دائما تفاجئنا بما هو غير متوقع، قامت الجماهير المصرية بانتهاج تقليد جديد في شهر رمضان الكريم، حيث قام شخص يعمل على عربة فول بتنفيذ فكرة رائعة، بعمل عربية رسم عليه شعار فريق ليفربول الإنجليزي والذي يتواجد ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح.

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وقام الشخص بكتابة "ليفر فول" كشعار على العربية، وهو ماكان سببا في جذب الأنظار والإقبال عليها بشكل كبير، ونجح الشخص في الوصول لعقلية المشجعين بشعار لن تسير وحدك أبدا إلى لن تأكل وحدك أبدا.

وكان ليفربول قد نجح في التأهل للمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، بعد ريمونتادا تاريخية أمام برشلونة، وحصد محمد صلاح لقب هداف البريمير ليج للعام الثاني على التوالي مناصفة مع أوباميانج وساديو ماني.