رياضة | موقف المقاصة من رحيل نجم الفريق للأهلي أو الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موقف المقاصة من رحيل نجم الفريق للأهلي أو الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مسئولو نادى مصر المقاصة، أن اللاعب اسلام جابر، سيعود لصفوف النادى الفيومى، بعد نهاية اعارته لنادى الداخلية، وسيكون على قوة النادى بداية من فترة الاعداد للموسم الكروى .

وأكدت إدارة المقاصة، بان مسألة استمرار اسلام جابر، او الموافقة على رحيله ستكون مرهونة بالاستفادة المادية، للنادى الفيومى، خاصة وان النادى ينتهج فكر استثماري من جلال تسويق اللاعبين المميزين ، لتحقيق استفادة مالية لدعم الفريق .

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وتابع مسئولو المقاصة ، أن هناك اتصالات من جانب وسطاء ووكلاء للاعبين ، برغبة الاهلى والزمالك وبيراميدز ، لضم اسلام جابر خلال الانتقالات الصيفية المقبلة .