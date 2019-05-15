اونلاين | yAlLa ShOoT مشاهدة مباراة لاتسيو وأتالانتا بث مباشر رابط مباراة أتالانتا ولاتسيو بدون تقطيع Final Coppa Italia يلا شوت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر yAlLa ShOoT مشاهدة مباراة لاتسيو وأتالانتا بث مباشر رابط مباراة أتالانتا ولاتسيو بدون تقطيع Final Coppa Italia يلا شوت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام اليوم الأربعاء مباراة أتلانتا ضد لاتسيو والتي تجمع الفريقين على ملعب الأوليمبيكو لحساب مباريات نهائي بطولة كأس إيطاليا لكرة القدم.

وفي التقرير التالي يسلط معكم "الخليج 365 الرياضي" الضوء على أبرز الأرقام الخاصة بالفريقين قبل المواجهة المرتقبة بالإضافة إلى موعد المباراة والقنوات الناقلة لها.

أتلانتا ضد لاتسيو

Advertisements

وكان أتلانتا قد عبر إلى الدور النهائي بفضل تخطيه عقبه فريق نادي فيورنتينا بنتيجة خمسة أهداف مقابل أربعة بمجموع اللقائين حيث انتهت مباراة الذهاب على ملعب أرتيميو فرانكي في فلورنسا بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق قبل أن يعبر أتلانتا بالفوز إياباً على ملعبه أتلتي أزوري دي إيتاليا بهدفين مقابل هدف.

في المقابل وصل فريق نادي لاتسيو إلى المشهد الختامي بتخطيه عقبة العملاق ميلان بعد أن إنتهى لقاء الذهاب على ملعب الأوليمبيكو سلبياً بدون أهداف قبل أن يتمكن من الفوز إياباً خارج قواعده على ملعب سان سيرو في جيوزيبي مياتزا بهدف مقابل لا شيء.

وكان الفريقان قد تواجها في مناسبتين الموسم الجاري الأولى لحساب مباريات الجولة السادسة عشر يوم السابع عشر من ديسمبر 2018 على ملعب أتلتي أزوري دي إيتاليا وإنتهى بفوز أتلانتا بهدف واحد مقابل لا شيء سجله دوفان زاباتا.

قبل أن ينجح أبناء جيان بيرو جاسبريني في إلحاق الخسارة الثانية بلاتسيو على ملعب الأوليمبيكو في الجولة الخامسة والثلاثين يوم الخامس من شهر مايو الماضي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.