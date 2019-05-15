شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، تدريباته اليومية استعدادًا لمواجهة نظيره فريق الإنتاج الحربي، في المباراة المقرر إقامتها في العاشرة مساء الثلاثاء المقبل، على ستاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، يركز إيهاب جلال المدير الفني للفريق، خلال المران، على النواحي الخططية وخاصة المتعلقة منها بالانتشار الطولي والعرضي وكذلك تبادل المراكز والتحرك بدون كرة، فيما يخوض حراس المرمى مرانهم تحت إشراف مدربهم مصطفى كمال، بينما ويواصل الثنائي أحمد جمعة وإسلام عطية برنامجهما التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور هشام مصطفى.

جدير بالذكر أن المصري يحتل المركز الرابع بجدول تريب الدوري برصيد 48 نقطة، بينما يحتل الإنتاج الحربي المركز الحادي عشر برصيد 36 نقطة.