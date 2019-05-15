إعلان ترشيحات الهدف الأفضل في البريميرليج

أعلن الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز عن الأهداف المرشحة لجائزة الأفضل في البريميرليج هذا الموسم. ووفقًا لموقع "البريميرليج" فإن هناك 10 أهداف مرشحة لجائزة الأفضل، وهي كالتالي: - جان ميشيل سيري في مباراة فولهام وبيرنلي.

- دانيل ستوريدج في مباراة ليفربول وتشيلسي.

- آرون رامزى في مباراة آرسنال وفولهام.

- سون هيونج مين في مباراة توتنهام وتشيلسي.

- أندروس تاونسند في مباراة كريستال بالاس ومانشستر سيتي.

- إيدين هازارد في مباراة تشيلسي ووست هام يونايتد.

- فينسنت كومباني في مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي.

- فابيان شار في مباراة نيوكاسل يونايتد وبيرنلي.

- أنتوني كونكارت في مباراة برايتون وكريستال بالاس.

- أندريه شورلي في مباراة فولهام وبيرنلي. وكان مانشستر سيتي قد حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، متفوقًا على ليفربول بنقطة واحدة، بينما اقتسم الثلاثي محمد صلاح، وساديو ماني (ليفربول)، وبيير إيميريك أوباميانج (أرسنال) لقب هداف البريميرليج.

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