مورينيو: استمتعت بالعمل مع نجم ريال مدريد

نفى البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لريال مدريد، وجود أي أزمات بينه وبين نجم الميرنجي.

وقال مورينيو، خلال تصريحاته لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: "أردت فقط مساعدة كريم بنزيما للوصول إلى مستواه الأفضل، وأن يُصبح قاتلا أمام المرمى".

وأضاف: "لقد استمتعت بالعمل مع كريم بنزيما".

وكان مورينيو خلال حقبة تدريبه للميرنجي، تحدث خلال أحد المؤتمرات الصحفية بشكل غير جيد عن بنزيما حيث صرح: "إذا لم يكن لديك كلب، فأنت تعتمد على القطة"، توضيحا للدفع ببنزيما بدلا من المُصاب هيجواين آنذاك، وهو ما أغضب المهاجم الفرنسي.

وخلال المواسم الـ3 التي عمل بها مورينيو مع ريال مدريد، لعب بنزيما 150 مباراة، ونجح في تسجيل 78 هدفا.