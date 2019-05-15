الاتحاد الانجليزي يرفض معاقبة مان سيتي بعد الهتافات الساخرة من صلاح وليفربول

رفض الاتحاد الانجليزي لكرة القدم، توقيع أي عقوبة على نادي مانشستر سيتي بعد الفيديو المصور الذي انتشر للاعبين في الطائرة عقب الفوز بالدوري الانجليزي وفيه سخرية من ليفربول.

وقالت صحيفة "ميرور" الانجليزية بأن الاتحاد الانجليزي لم ير أي تجاوز من جانب لاعبي مانشستر سيتي خلال الهتاف يمكن أن يتم توقيع عقوبة عليه، خاصة بشأن الادعاء أن اللاعبين سخروا من ضحايا حادث هيلزبرة.

وشهد الهتاف الذي أطلقه لاعبو مانشستر سيتي وعناصر من النادي جملة "ضحايا كل شيء" في إشارة لليفربول، وسخرية من خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي أمام ريال مدريد، والعرقلة التي قام بها كومباني ضد صلاح في الدوري ولم يتعرض فيها للطرد كما طالب ليفربول.

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وادعى البعض أن لاعبي مانشستر سيتي سخروا من شون كوكس مشجع ليفربول الذي تعرض لإصابات خطيرة جراء الاعتداء عليه قبل مواجهة ايه اس روما في دوري أبطال أوروبا، وضحايا حادث هيلزبرة الذي حصد حياة 96 فرد من جماهير الفريق عام 1989.

وأعلن مانشستر سيتي في بيان رسمي عدم وجود أي تجاوز من جانب لاعبيه أو الأطقم المساعدة ضد شون كوكس أو ضحايا هيلزبرة.

وقال هتاف لاعبي مانشستر ستيي: "كل هذا الطريق إلى كييف.. من أجل الخسارة.. بكاء في المدرجات.. واعتداءات في الشوارع.. كومباني أصاب صلاح.. ضحايا كل شيء.. سترلينج فاز بالثنائية.. السكواسرز (أهل ليفربول) لم يحققوا شيء."